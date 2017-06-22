Nord Stream 2 AG провел предварительные консультации о финансировании строительства газопровода «Северный поток – 2» с несколькими китайскими банками. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на близкого к одному из участников проекта источник. Также информацию подтвердил федеральный чиновник.

По данным источников, во время переговоров обсуждалась возможность привлечения долгосрочного финансирования для реализации проекта.

Замдиректор Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач считает, что подключение китайских средств в строительство газопровода – вполне реально.

«У “Северного потока – 2” хорошая норма доходности и низкие риски для кредиторов. Китайские банки могут заинтересоваться», – отметил Гривач.

«Северный поток–2» должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря и предполагает транспортировку 55 млрд кубометров газа в год по двум веткам.

В апреле были достигнуты договоренности о финансировании проекта на €5 млрд с пятью европейскими банками: Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall. 15 июня зампред правления «Газпрома» Александр Медведев рассказал, что партнерские банки уже перевели более €1 млрд. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. «Газпром» остается единственным акционером Nord Stream 2 AG.

20 июня американский Минфин включил в санкционный список, составленный против России после конфликта на Украине, 38 физических лиц и компаний. В перечень, в частности, заложен запрет на инвестиции в строительство Россией экспортных газопроводов более $1 млн единовременно или свыше $5 млн в течение года. Близкий к одному из партнеров по реализации «Северного потока – 2» источник рассказал «Ведомостям», что введенные санкции могут оказать на трубопроводный проект «как прямое, так и опосредованное влияние».