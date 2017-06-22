Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников обратился к зрителям с просьбой о помощи по делу «Седьмой студии». Об этом он написал у себя в фейсбуке.

«Нам всем нужна помощь в этой абсурдной шизофренической ситуации. Мы должны доказывать, что проект “Платформа” действительно был. 100 афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить. Может, ваши свидетельства, воспоминания и впечатления зрителей “Платформы” станут доказательствами того, чему я и вся наша команда “Седьмой студии” посвятили три года жизни», – призвал Серебренников.

В особенности, он попросил зрителей вспомнить спектакль «Сон в летнюю ночь», который, по словам руководителя, был сыгран более 15 раз.

21 июня суд арестовал на месяц бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Сообщалось, что поводом для ареста стало наличие у Малобродского двух гражданств: российского и израильского.

Также во время судебного заседания 21 июня стало известно, что, по версии следствия, руководство «Седьмой студии» похитило деньги, выделенные на спектакль «Сон в летнюю ночь». На суде прокурор заявил, что спектакль не состоялся. При этом защита Малобродского подчеркивала, что спектакль был поставлен и сыгран, в качестве доказательства приводились многочисленные рецензии на него. Прокурор в ответ на это заявил, что «написать можно всякое».

Премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» состоялась осенью 2012 года на площадке «Винзавода». В продаже доступны билеты на серию спектаклей «Сон в летнюю ночь» в «Гоголь-центре» с 3 по 8 июля.