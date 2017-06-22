Министерство обороны США потратило $94 млн на закупку «лесного» камуфляжа для полиции в Афганистане, где лесной покров занимает всего 2%. Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на доклад Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR). Организацию создали в 2008 году для осуществления контроля выделенных на восстановление страны средств.

За названную сумму Пентагон купил почти 1,4 млн комплектов камуфляжной формы, а также больше 88 тысяч пар штанов. Согласно данным SIGAR, закупки проводились без проведения формальных испытаний или без каких-либо оценок.

В докладе приводятся данные, что закупки проводились исходя из вкусовых предпочтений занимавшего тогда пост министра обороны Афганистана Абдула Рахима Вардака.

«В 2007 году ответственные должностные лица заявили, что наткнулись на сайт HyperStealth, а министр (обороны Афганистана. – Republic) любил то, что видел. Ему нравились лесные, городские и умеренные узоры», – приводится в докладе слова из доклада SIGAR.

При этом подписание контакта на запатентованную расцветку обошлось дороже на 40%. Так с 2008 года подобное решение обошлось американцам дороже на $26–28 млн. При этом, на то, чтобы переодеть афганских полицейских, необходимо еще до $72 млн.