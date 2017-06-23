Гарвардский социолог Теда Скочпол входит в число самых авторитетных в мире исследователей социальных революций. В своей классической книге «Государства и социальные революции. Сравнительный анализ Франции, России и Китая» (вышла в Издательстве Института Гайдара) она пытается объяснить, в каких обстоятельствах и под воздействием каких процессов общества пересекают черту, за которой их ждет «быстрая и фундаментальная трансформация». Объяснить, как ясно из заглавия, истоки революций на историческом примере трех весьма разных стран. Глава, которую мы публикуем, посвящена России второй половины XIX века. В ней Скочпол выстраивает сложную, нелинейную связь между поражением империи в Крымской войне, слабостью российского дворянства и большевистской революцией 1917 года.
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