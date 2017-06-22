Депутатам Госдумы запретили приносить на заседание 23 июня телефоны и средства звукозаписи, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
Парламентарии 23 июня в закрытом режиме будут слушать доклад главы ФСБ Александра Бортникова, напоминает агентство.
«Уважаемые коллеги, как вы понимаете, это вопросы безопасности, но и вопросы ответственности. Будем ответственны за свои же решения», – цитирует РИА Новости Володина.
Он также заметил, что запрет на использование средств связи и звукозаписи прописан в регламенте Госдумы.
Бортников выступит в Госдуме по теме информационной безопасности. ТАСС сообщал, что речь может пойти о «влиянии американских СМИ» на российские выборы.
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