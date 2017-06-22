Депутатам Госдумы запретили приносить на заседание 23 июня телефоны и средства звукозаписи, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Парламентарии 23 июня в закрытом режиме будут слушать доклад главы ФСБ Александра Бортникова, напоминает агентство.

«В соответствии со статьей 37 Регламента Госдумы, категорически запрещается проносить на закрытое заседание и использовать в ходе закрытого заседания мобильные и иные средства связи, средства звукозаписи и обработки информации, – цитирует РИА Новости Володина. – Уважаемые коллеги, как вы понимаете, это вопросы безопасности, но и вопросы ответственности. Будем ответственны за свои же решения».