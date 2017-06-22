Вручение ТЭФИ перенесли с 27 июня на 3 октября из-за «перекосов» при составлении шорт-листа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Источники издания уточнили, что больше всего номинаций получили «ТВ Центр», «Культура» и НТВ. «Первый канал», как пишет газета, «попал в финал неожиданно малого числа номинаций».

«Было жесткое корпоративное голосование, интересы корпораций заслоняли главное – творчество. Ряд членов жюри голосовали не за творчество, а против конкретных телеканалов», – сказал один из собеседников «Коммерсанта».

По данным нескольких источников газеты на медиарынке, на переносе премии настаивали крупнейшие телевизионные холдинги, их поддержал Михаил Швыдкой. Как сказал один из собеседников издания, «Первый канал» и ВГТРК «в консенсусе» по решению «обнулить результаты».

В пресс-службе «Первого канала» газете сказали, что «не имеют отношения к инициативе переноса премии»: «Нас устраивают любые сроки и любые результаты. Организационные вопросы– прерогатива комитета индустриальных телепремий». ВГТРК от комментариев отказался.

По словам представителя оргкомитета ТЭФИ Майи Кобахидзе, члены жюри «не до конца разобрались с инструкцией» и «в ряде случаев проголосовали некорректно».

«Многие ошибочно выбирали одну программу вместо трех или просто нажимали не ту кнопку, после чего стали обращаться к Михаилу Ефимовичу [Швыдкому] с просьбой дать им переголосовать. Но система не позволяет это сделать отдельным членам жюри», – сказала Кобахидзе.

Учредители премии согласились, что результаты «не отражают реальной картины», и договорились провести повторное голосование, добавила она.