Bloomberg узнало содержание письма инвесторов Uber, после которого основатель и генеральный директор компании Трэвис Каланик подал в отставку. Эту информацию агентству раскрыли источники в компании.

В письме инвесторы, в частности, заявили, что Каланик подверг компанию юридическому риску, напоминая об иске входящей в Alphabet компании Waymo. В феврале Waymo подала в суд на Uber и ее проект Otto, занимающийся беспилотными грузоперевозками. По мнению Alphabet, создатель Otto Энтони Левандовски, ранее работавший в Waymo, перед увольнением украл 14 тысяч секретных документов, касающихся системы автопилота. Суд встал на сторону Waymo и обязал Uber вернуть документы, а также отстранить Левандовски.

Инвесторы, кроме того, напомнили о скандале с системой Greyball, которая позволяла Uber «обманывать» госслужащих, пытавшихся воспользоваться приложением. Программа собирала данные о чиновниках и силовиках, а когда те хотели вызвать такси, то приложение показывало, что все автомобили заняты. Минюст США начал уголовное расследование против Uber по факту использования этого программного обеспечения.

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Как ранее сообщала The New York Times, письмо написали крупнейшие инвесторы из венчурной компании Benchmark. По данным Bloomberg, недовольство высказывали Мэтт Колер, Питер Фэнтон и Билл Гюрлей. Последний якобы несколько недель вел кампанию в Uber против Каланика.

Письмо основателю Uber передали Колер и Фэнтон в отеле в Чикаго, после чего инвесторы разговаривали с Калаником на протяжении часа. Решение об отставке он принял в течение дня.

Об отставке Трэвиса Каланика стало известно 21 мая. До этого предполагалось, что основатель Uber уйдет в отпуск на неопределенный срок.

В начале июня Uber уволил более 20 сотрудников компании, в том числе топ-менеджеров. Причиной стали жалобы служащих на сексизм и сексуальные домогательства.