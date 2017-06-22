Bloomberg узнало содержание письма инвесторов Uber, после которого основатель и генеральный директор компании Трэвис Каланик подал в отставку. Эту информацию агентству раскрыли источники в компании.
В письме инвесторы, в частности, заявили, что Каланик подверг компанию юридическому риску, напоминая об иске входящей в Alphabet компании Waymo. В феврале Waymo подала в суд на Uber и ее проект Otto, занимающийся беспилотными грузоперевозками. По мнению Alphabet, создатель Otto Энтони Левандовски, ранее работавший в Waymo, перед увольнением украл 14 тысяч секретных документов, касающихся системы автопилота. Суд встал на сторону Waymo и обязал Uber вернуть документы, а также отстранить Левандовски.
Инвесторы, кроме того, напомнили о скандале с системой Greyball, которая позволяла Uber «обманывать» госслужащих, пытавшихся воспользоваться приложением. Программа собирала данные о чиновниках и силовиках, а когда те хотели вызвать такси, то приложение показывало, что все автомобили заняты. Минюст США начал уголовное расследование против Uber по факту использования этого программного обеспечения.
Как ранее сообщала The New York Times, письмо написали крупнейшие инвесторы из венчурной компании Benchmark. По данным Bloomberg, недовольство высказывали Мэтт Колер, Питер Фэнтон и Билл Гюрлей. Последний якобы несколько недель вел кампанию в Uber против Каланика.
Письмо основателю Uber передали Колер и Фэнтон в отеле в Чикаго, после чего инвесторы разговаривали с Калаником на протяжении часа. Решение об отставке он принял в течение дня.
Об отставке Трэвиса Каланика стало известно 21 мая. До этого предполагалось, что основатель Uber уйдет в отпуск на неопределенный срок.
В начале июня Uber уволил более 20 сотрудников компании, в том числе топ-менеджеров. Причиной стали жалобы служащих на сексизм и сексуальные домогательства.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru