В Кирове сожгли автомобиль координатора штаба Алексея Навального Артура Абашева. Об этом Абашев рассказал изданию «7×7».

«Есть свидетель поджога, поэтому я могу утверждать, что это был именно поджог, данные свидетеля и его слова записаны на диктофон. Заявление с требованием найти виновного в поджоге и привлечь его к уголовной ответственности написано», – написал Абашев в своем блоге.

По мнению активиста, поджог связан с открытием штаба, который начал работать в Кирове 21 июня.

В мае в Иркутске избили бизнесмена, сдававшего помещение штабу Навального помещение. До этого Reuters рассказало об отказе тульского предпринимателя предоставить здание сторонникам оппозиционера после звонка из городской администрации.

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Координатора хабаровского штаба Навального в начале июня задерживал Центр «Э» на основании части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия). За день до задержания его вызывали в полицию из-за антикоррупционного митинга 12 июня.