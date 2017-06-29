Коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала виновным предполагаемого исполнителя убийства Бориса Немцова Заура Дадаева, сообщает «Медиазона».

Кроме Дадаева в деле еще четверо фигурантов: братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. По версии следствия, они получили заказ на убийство осенью 2014 года.

После ареста все обвиняемые признали вину, но потом отказались от показаний. Дадаев, выступая с последним словом, он сказал, что ему «очень стыдно» за признательные показания:

«Не был я на этом преступлении, не совершал его, не был в организованной группе, – передавала его слова “Медиазона”. – За мной никогда не числилось ни страха, ни измены, я был предан и до конца служил. Я не был преступником. Если бы я захотел быть преступником, я бы стал им, а не боевым офицером».

Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. Заказчиком следствие называет бывшего бойца батальона «Север» МВД Чечни Руслана Мухудинова, якобы пообещавшего заплатить 15 млн рублей. Он находится в международном розыске, его дело выделили в отдельное производство.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перед приговором рассказал, что это «чрезвычайно сложное дело», и иногда по таким делам поиск заказчиков «занимает годы».

Суд в декабре 2016 года согласился вызвать на допрос экс-командира «Севера» Руслана Геремеева, но он не пришел на заседание. Геремеев проходит по делу в качестве свидетеля, сторона потерпевших считает его организатором убийства.

Как писало РБК, следователи дважды пытались предъявить Геремееву заочные обвинения, однако глава СК Александр Бастрыкин отказывался подписывать постановления.

Заметка дополняется.