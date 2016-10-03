Коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала виновным предполагаемого исполнителя убийства Бориса Немцова Заура Дадаева, сообщает «Медиазона».

Кроме Дадаева в деле еще четверо фигурантов: братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Их всех также признали виновными. Присяжные сочли, что ни один из подсудимых не заслуживает снисхождения. Их защита пообещала обжаловать приговор.

По версии следствия, они получили заказ на убийство осенью 2014 года. После ареста все обвиняемые признали вину, но потом отказались от показаний. Дадаев, выступая с последним словом, он сказал, что ему «очень стыдно» за признательные показания:

«Не был я на этом преступлении, не совершал его, не был в организованной группе, – передавала его слова “Медиазона”. – За мной никогда не числилось ни страха, ни измены, я был предан и до конца служил. Я не был преступником. Если бы я захотел быть преступником, я бы стал им, а не боевым офицером».

Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. Заказчиком следствие называет бывшего бойца батальона «Север» МВД Чечни Руслана Мухудинова, якобы пообещавшего заплатить 15 млн рублей. Он находится в международном розыске, его дело выделили в отдельное производство.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перед приговором рассказал, что это «чрезвычайно сложное дело», и иногда по таким делам поиск заказчиков «занимает годы».

Суд в декабре 2016 года согласился вызвать на допрос экс-командира «Севера» Руслана Геремеева, но он не пришел на заседание. Геремеев проходит по делу в качестве свидетеля, сторона потерпевших считает его организатором убийства.

Как писало РБК, следователи дважды пытались предъявить Геремееву заочные обвинения, однако глава СК Александр Бастрыкин отказывался подписывать постановления.

Заметка дополняется.