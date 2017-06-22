Съемочную группу из Испании, в которую входит режиссер Фернандо Гонсалез Молина, оштрафовали в Нижнем Новгороде на две тысячи рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как пояснили в полиции, испанцы въехали в Россию по деловой визе, но занимались не той деятельностью, которую указали в анкетах. Их оштрафовали по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем режима пребывания в России).
Адвокат съемочной группы Алексей Ветошкин уточнил, что за это нарушение они не подлежат выдворению.
По данным Life, они снимали документальный фильм о паре гомосексуалов из города Саров.
Фернандо Гонзалез Молина – режиссер фильма «Три метра над уровнем неба».
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