Депутат Улан-Удэнского городского совета Вадим Бредний возглавил рейтинг самых богатых чиновников и парламентариев по версии Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.

В 2016 году семейный доход Бреднего оценивался в 2,8 млрд рублей. Депутат владеет группой компаний «Титан», в которую входят одноименная розничная сеть, мясоперерабатывающая фабрика, рыбозавод, кондитерский цех, ресторан и фитнес-центр. В собственности Бреднего и его жены – более 20 земельных участков, пять жилых домов (в том числе, два в Таиланде), автомобили, снегоходы, катер и моторные лодки. В предыдущий рейтинг Forbes Бредний не вошел.

Второе место в рейтинге занял член Совета Федерации и акционер рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Валерий Пономарев (2,6 млрд рублей). При этом, как отмечает Forbes, в 2015 году он занимал лишь 23 место с доходом 372 млн рублей. В автопарке Пономарева Porsche Cayenne Turbo, Bentley Arnage R, Ferrari F430 и ГАЗ-21.

На третьем месте рейтинга – президент республики Татарстан Рустам Минниханов (2,3 млрд рублей). Он также выступает председателем совета директоров нефтяной компании «Транснефть».

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Forbes подчеркивает, что каждый четвертый участник рейтинга – депутат Госудумы, при этом больше всего в списке депутатов региональных парламентов (21 человек). Членами «Единой России» выступают 42 участника списка, трое – члены КПРФ.

В рейтинге есть одна женщина, депутат Законодательного собрания Иркутской области и генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых. Она занимает 21-е место (558 млн рублей).

Семь человек из списка – участники рейтинга 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Среди них – министр «Открытого правительства» Михаил Абызов (26-е место, 521 млн рублей), экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков (29-е место, 389 млн рублей) и партнер миллиардера Алишера Усманова, депутат ГД Андрей Скоч (45-е место, 273 млн рублей).

Суммарный семейный доход всех участников рейтинга по итогам 2016 года превысил 35 млрд рублей. У первых десяти человек семейный доход превысил 1 млрд рублей, в шорт-лист с годовым доходом свыше 100 млн рублей вошли 163 человека.