Родившихся в конце 1990-х-начале 2000-х причисляют к поколению Z. Социологи во всем мире изучают их взгляд и образ жизни, чтобы выяснить, какими они станут взрослыми. Между современными подростками из разных стран находят много общего. Например, большинство из них обладают клиповым мышлением, страдают от страха пропустить что-то важное в интернете, а жизнь онлайн для них как минимум не менее важна, чем офлайн. Но различий тоже много. Republic выяснил, чем живет российское поколение Z, и чем оно отличается от сверстников в мире.
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