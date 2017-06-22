Роспотребнадзор рекомендовал россиянам делать прививку от гепатита А при посещении Европы. Об этом сказано на сайте ведомства.

За год в Европе зафиксировали 1188 случаев заболевания гепатитом А. Также болезнь распространилась в Чили и США. Отмечается, что большинство заболевших – гомосексуальные мужчины.

В сообщение подчеркивается, что в ближайшее время в Европе планируются ЛГБТ-фестивали, а наибольшая вероятность заражения именно через прямой контакт с инфицированным человеком. Заражение через воду или продукты власти европейских стран оценивают как низкое.

Роспотребнадзор ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о росте числа заболевших этим вирусом. При этом ВОЗ рекомендует прививать только группы риска – мужчин, практикующих однополые связи.

Россия регулярно попадает в тройку худших стран на европейском континенте для гомосексуалов в рейтинге организации ILGA-Europe, защищающей права ЛГБТ. В 2017 года она заняла предпоследнее место, последнюю строчку занял Азербайджан, а опережает Россию Армения.