Если вы когда-нибудь пили молоко, то наверняка слышали фамилию французского химика и биолога Луи Пастера. В XIX веке он изобрел процесс обеззараживания парного молока – пастеризацию, а также вакцины от бешенства и сибирской язвы. Главное достижение Пастера – он первым доказал, что именно микроорганизмы вызывают различные болезни, например холеру.
Но начинал Пастер как художник, и именно эти задатки послужили основой для одного из главных открытий XIX века, утверждает почетный профессор химии университета Колорадо Джозеф Гал, об исследовании которого пишет The New York Times.
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