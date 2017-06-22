Если вы когда-нибудь пили молоко, то наверняка слышали фамилию французского химика и биолога Луи Пастера. В XIX веке он изобрел процесс обеззараживания парного молока – пастеризацию, а также вакцины от бешенства и сибирской язвы. Главное достижение Пастера – он первым доказал, что именно микроорганизмы вызывают различные болезни, например холеру.

Но начинал Пастер как художник, и именно эти задатки послужили основой для одного из главных открытий XIX века, утверждает почетный профессор химии университета Колорадо Джозеф Гал, об исследовании которого пишет The New York Times.