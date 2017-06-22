Хозяйственная деятельность госкомпаний «плотно завязана» на политику, полагают опрошенные Центром социального проектирования «Платформа» эксперты, проанализировавшие конфликт «Роснефти» и АФК «Система».

Об этом сказано в исследовании «Платформы», поступившем в Republic.

«Недовольство агрессивной стратегией “Роснефти” все больше охватывает крупных игроков политической элиты, в то время как президент перед выборами настроен на поддержание баланса», – приводятся в документе слова одного из чиновников, принявших участие в опросе.

По словам еще одного чиновника, инвестиционные риски в таких конфликтах «осознаются, но сюжеты, связанные с “Роснефтью” регулируются не на основе рациональных или юридических аргументов».

Представитель бизнеса сказал «Платформе», что, по его мнению, «Роснефть» живет «по закону военного лагеря». При этом, полагает бизнесмен, если «в обозримой перспективе» режим антироссийских санкций сохранится, то такая модель выглядит оправданной:

«Логичным ответом выглядит опора на внутренние ресурсы, мобилизационная модель экономики, негласное разделение бизнеса на “стратегические компании” и “все остальные”», – говорится в исследовании.

«Роснефть» и «Башнефть» подали иск к «Системе» в мае. Истцы требуют 170,6 млрд рублей, в такую сумму они оценили убытки «Башнефти» после реструктуризации 2014 года, которую, как они полагают, «Система» провела недобросовестно.

По данным «Коммерсанта», независимые члены совета директоров «Системы» попросили президента РФ Владимира Путина обратить внимание на «тревожную ситуацию» с иском «Роснефти». По их мнению, судебный процесс негативно сказывается на «экономике и бизнес-климате» в России.

Как сказано в исследовании «Платформы», «большинство конфликтов между крупными компаниями решаются за счет “ручного управления” и вмешательства первых лиц государства». Вероятность вмешательства властей в спор «Системы» и «Роснефти» эксперты оценили «выше среднего», так же они оценивают и перспективу мирового соглашения.