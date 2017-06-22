Собрание акционеров «Роснефти» утвердило дивиденды за 2016 год на уровне 35% от чистой прибыли. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом, объем выплат, как ожидается, составит около 63,4 млрд рублей, или 5,98 рубля на акцию. При этом глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил, компания в ближайшее время внесет в правительство предложения по росту дивидендов.

Он также рассказал, что синергия от покупки «Башнефти» за первое полугодие 2017 года превысила 40 млрд рублей. «Роснефть» продолжит увеличивать эффект от слияния компаний, подчеркнул Сечин. Он добавил, что инвестиции «Роснефти» в 2017–2018 годах составят свыше 1 трлн рублей ежегодно.

22 июня в Сочи проходит собрание акционеров «Роснефти». Накануне собрания Сечин заявил, что «Роснефть» рассмотрит возможность увеличения дивидендов до 50% от чистой прибыли по итогам 2017 года. Ранее рассмотреть вопрос о повышении дивидендных выплат Сечину предложил президент России Владимир Путин. По словам Сечина, Путин не требовал выплаты дополнительных дивидендов компанией по итогам 2016 года.

В конце апреля 2017 года глава правительства Дмитрий Медведев поручил госкомпаниям направлять на дивиденды не менее 50% прибыли по итогам 2016 года. Как отмечалось, единственное исключение правительство решило сделать для «Роснефти», которой разрешать заплатить меньше.

В 2015 и 2016 годах правительство также добилось, чтобы госкомпании увеличили дивиденды до 50% прибыли (до этого они платили 25%). Тем не менее, «Роснефть» по итогам 2015 года распределила между акционерами 35% прибыли.