В России практически незамеченным осталось большое интервью президента Франции Эммануэля Макрона восьми крупным европейским СМИ, специально приглашенным в Елисейский Дворец для первого разговора с ним в качестве президента страны. Однако для Москвы сказанное может иметь по истине судьбоносное значение: Франция, как одна из ключевых стран ЕС, а также участник «нормандского формата», постепенно начинает менять правила игры, пробуя новую тактику в отношении Владимира Путина.

Когда 29 мая свеже избранный президент Франции по итогам переговоров с Путиным в Версале заявил о важности сохранения Сирии как целостного государства, это звучало сенсационно. До этого момента многие высказывания Макрона по конфликтным вопросам, касающимся России, во многом перекликались с тем, что говорил Франсуа Олланд. Последний назвал, например, взятие Алеппо «военным преступлением», а также требовал отставки Башара Асада. Макрон во время своей предвыборной кампании высказывался чуть более осторожно, но концептуально в той же логике, хотя ключевые пункты своей позиции не раскрывал. Он признавал важность партнерства с Россией в борьбе против терроризма, но говорил, что у Сирии при Асаде нет будущего. Трактовать это можно было как угодно, ведь и Обама, и Трамп, и Меркель, и Олланд никогда не отрицали неизбежность взаимодействия с Москвой, но при этом занимали весьма жесткую позицию в отношении Асада и его режима, требуя его незамедлительной отставки – особенно после штурма Алеппо.