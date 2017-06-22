Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился повысить повысить прожиточный минимум на 218 рублей до 9909 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 10701 рубль, для пенсионеров – 8178 рублей, а для детей – 9756 рублей.
В начале апреля Медведев распорядился снизить прожиточный минимум на 198 рублей до 9691 рубля. В мае премьер поручил Министерству труда, Минэкономразвития и Минфину подготовить проект закона, который приравнивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму. В Минтруде отмечали, что на доведение МРОТ до 90% прожиточного минимума потребуется 25 млрд рублей.
Как сообщал Росстат в январе, по итогам первых трех кварталов 2016 года численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигла 20,3 млн человек.
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