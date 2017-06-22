Художницу Катрин Ненашеву задержали у стен Кремля во время акции «Между здесь и там». Об этом она написала в фейсбуке.
Во время акции она ходит по городу очках виртуальной реальности, в которых показывают панорамные фотографии и видео из психоневрологических диспансеров. Как пояснила художница, в момент задержания в очках она смотрела на забор одного из диспансеров.
«В виртуальной реальности ни в коем случае нельзя находится в общественном месте. Здесь мир реальный», – якобы сказал ей сотрудник полиции при задержании.
https://www.facebook.com/katrin.nenasheva/posts/1896479507273141?pnref=story
22 июня проходил десятый день акции Ненашевой. В рамках акции она дает жителям психоневрологических диспансеров, которые не покидают их стены, возможность управлять ее передвижениями в городе.
«Что становится с человеком, который в силу своих особенностей или жизненных обстоятельств живет в условиях изоляции? Что происходит с его восприятием, телом, отношением с пространством? Как мы изолируем сами себя? И способны ли к коммуникации при этом? Вместе с жителями ПНИ мы будем вживую исследовать эти вопросы на улицах Москвы ежедневно», – поясняла художница смысл акции «Между здесь и там».
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