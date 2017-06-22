Художницу Катрин Ненашеву задержали у стен Кремля во время акции «Между здесь и там». Об этом она написала в фейсбуке.
Во время акции она ходит по городу очках, где показываются панорамные фотографии психоневрологических диспансеров. Как пояснила художница, в момент задержания в очках она смотрела на забор одного из диспансеров.
«В виртуальной реальности ни в коем случае нельзя находится в общественном месте. Здесь мир реальный», – якобы сказал ей сотрудник полиции при задержании.
https://www.facebook.com/katrin.nenasheva/posts/1896479507273141?pnref=story
Заметка дополняется.
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