Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров подал в суд на главу российского правительства Дмитрия Медведева. Об этом сообщается на сайте основателя ФБК Алексея Навального.

«Подал [в суд] за то, что он [Медведев] кинул обидку и забанил меня в твиттере», – объяснил Албуров, уточнив, что твиттер премьера – официальный источник информации.

Как говорит юрист Владлен Лось, слова которого приводятся в ролике ФБК, доступ к информации о деятельности госорганов может предоставляться в интернете. На сайте правительства, поясняет Лось, есть ссылки на страницы Медведева в соцсетях, в том числе в твиттере.

Таким образом, говорит юрист, «данный канал связи признается источником, информирующим граждан» о деятельности госорганов. А блокировка аккаунтов создает препятствие для доступа к информации.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=244&v=y7ET19bb_Nk

По предположению Албурова, премьер-министр забанил его в твиттере из-за расследования ФБК о «тайной империи» Медведева.

В марте глава правительства забанил Навального в инстаграме спустя несколько дней после выхода расследования. Осенью 2016 года Медведев заблокировал оппозиционера в твиттере, это произошло после публикации расследования о даче у города Плес Ивановской области, якобы построенной для премьера на деньги Леонида Михельсона.