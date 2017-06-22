Симоновский суд Москвы арестовал главу штаба политика Алексея Навального Леонида Волкова на пять суток за организацию митинга 12 июня. Об этом сообщает в твиттере директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов.

Волкова обвиняли по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации). В протоколе говорилось, что он организовал акцию «через видеохостинг “Ю-туб”».

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12 июня в России прошли масштабные акции против коррупции, закончившиеся массовыми задержаниями. Так, по подсчетам «ОВД-Инфо», полиция задержала 1719 человек, из них 866 в Москве.

Политика Алексея Навального задержали до московской акции и арестовали на 30 суток за неоднократное нарушение закона о митингах; впоследствии суд сократил срок до 25 суток. Директора ФБК Романа Рубанова обвинили в неповиновении полиции и арестовали на 10 суток.

После акций в Москве и Петербурге СК возбудил уголовные дела о нападении на полицейского, их фигурантами стали три человека, включая двух подростков. В Петербурге одного обвиняемого отпустили под подписку о невыезде, второго отправили под домашний арест на два месяца. Участник московской акции также получил два месяца домашнего ареста.