Роскомнадзор внес в список запрещенных ресурсов google.ru, сообщает vc.ru со ссылкой на данные реестра.

В нем указано, что сайт попал в реестр по требованию Федеральной налоговой службы. При этом запись в реестре сделана еще в июне 2016 года.

Как отмечает vc.ru, ФНС обычно требует заблокировать ресурсы, где проводятся азартные игры и лотереи. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский пока не ответил на запрос vc.ru.

RNS сообщает, что google.ru начали блокировать московские провайдеры, в частности, «Авакс».

«Это временное явление, Роскомнадзор заблокировал, мы сами повлиять никак не можем, нужно ждать. Роскомнадзор заблокировал некоторые сайты, они указали для этого сайта IP Google, таким образом как бы отомстив за блокировку их сайта. Из-за этой ошибки в системе Роскомнадзора получается, что некоторые люди не получают доступа к Google», – пояснили изданию в техподдержке провайдера.

Как сообщил RNS представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, он о проблеме узнал от журналистов.

https://twitter.com/GoogleRussia/status/877857776294182916

Позднее в пресс-службе Google рассказали, что со стороны компании проблем, связанных с блокировкой google.ru, нет, передает RNS: «Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к сайту google.ru. На стороне Google технических проблем нет».

Единый реестр запрещенных сайтов действует на основании закона, принятого в 2012 году. В список попадают ресурсы, которые, по мнению органов власти, распространяют запрещенную в РФ информацию. Провайдеры обязаны блокировать такие сайты по требованию Роскомнадзора.