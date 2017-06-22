Адрес google.ru удалили из реестра запрещенных сайтов, информации о нем нет на странице blocklist.rkn.gov.ru.
Как пояснил «Ведомостям» глава Роскомнадзора Александр Жаров, у Google редирект с сайта букмекерской компании, поэтому операторы начали его блокировать. По словам Жарова, компания убрала редирект, проблему быстро решили.
«Действительно, с ресурса google.com шел редирект на букмекерскую контору, которая была внесена в реестр по решению налоговой службы. Google в настоящее время решение выполнил, все убрал и ресурс, соответственно, вынесен из Единого реестра», – цитирует Жарова «Интерфакс».
Провайдеры начали блокировать российский домен Google 22 июня, хотя в реестр он попал еще в июне 2016 года. В информации реестра было указано, что это было сделано по требованию Федеральной налоговой службы.
Налоговая имеет право в досудебном порядке требовать блокировки сайтов, которые нарушают законодательство об играх и лотереях, с 2015 года, уточняют «Ведомости».
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