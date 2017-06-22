Глава «Роснефти» Игорь Сечин «лично отменил» закупку дорогостоящих предметов интерьера для вертолета, в число которых входили икорницы за 83 тысячи рублей и салфетницы по 32 тысячи рублей за штуку. Об этом он рассказал акционерам компании на годовом собрании, его цитируют «Ведомости».

Сечин также напомнил, что эти предметы «Роснефть» собиралась купить для вертолетов, используемых на Дальнем Востоке. Он не уточнил, что стало причиной этого решения.

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На встрече глава «Роснефти», кроме того, рассказал, что компания не спонсирует виолончелиста Сергея Ролдугина.

«Персональная помощь ему не оказывается, хотя он заслуживает ее, и я к нему отношусь уважительно», – добавил Игорь Сечин.

На закупку общей стоимостью 4,75 млн рублей в конце мая обратил внимание Фонд борьбы с коррупцией. «Роснефть» собиралась купить рюмки для водки по 11 тысяч рублей за штуку, щипцы для сахара за 29 тысяч рублей и бежевый плед за 124 тысячи рублей.

Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил, что сотрудники «Роснефти» работают в вертолетах «на грани нормальных человеческих возножностей». А цены счел «разумными».

Спустя день «Роснефть», однако, отменила закупку из-за того, что компании не удалось договориться о снижении цен с поставщиком.