Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что судебное разбирательство с АФК «Система» улучшает инвестиционный климат в России. Его слова приводит «Прайм».

«Это улучшает инвестиционный климат, потому что мы делаем более транспарентным, ответственным поведение менеджмента и акционеров», – сказал Сечин.

Он также привел в пример ситуацию с подложным ходатайством об отказе «Роснефти» от иска «Системе» и отметил, что работа его компании направлена на повышение прозрачности и защиту прав акционеров.

«То, что произошло позавчера – была заслана фальшивка в суд и за 5 мин, пока она находилась в суде, было продано акции “Системы” на 2 млрд рублей с ростом цены 15%. Видите, какие манипулирования на рынке. Как раз наша работа направлена на обеспечение прозрачности и транспортности на рынке и защите акционеров“, – добавил Сечин.

Ранее эксперты, опрошенные Центром социального проектирования “Платформа” рассказали, что “недовольство агрессивной стратегией “Роснефти” все больше охватывает крупных игроков политической элиты”.

По данным “Коммерсанта”, независимые члены совета директоров “Системы” попросили президента РФ Владимира Путина обратить внимание на “тревожную ситуацию” с иском “Роснефти”. По их мнению, судебный процесс негативно сказывается на “экономике и бизнес-климате” в России.

“Роснефть” и “Башнефть” подали иск к “Системе” 2 мая. Позднее в число истцов вошла Башкирия. В конце мая сумму исковых требований к “Системе” увеличили со 106,6 млрд до 170,6 млрд рублей. В такую сумму истцы оценили убытки “Башнефти” после реструктуризации 2014 года, которую, по их мнению, “Система” провела недобросовестно.

20 июня суд в Башкирии получил из Москвы документ за подписью якобы двух вице-президентов “Роснефти” об отказе от иска к “Системе”. В компании заявили, что документ подложный. Информацию о ходатайстве удалили из карточки дела, “Роснефть” попросила расследовать ситуацию.