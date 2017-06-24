Раз в год или два, когда выходят новые книги Пелевина или Сорокина, ты пытаешься угадать – какой сюжет из актуальной жизни за прошедший год они возьмут для того, чтобы превратить его в широкую метафору нашей жизни. Это не обязательно политическое событие – может быть, какой-то мем, или просто фраза. Выступление Саши Спилберг в Госдуме, а также совет блогеров, который там же прошел на этой неделе, вполне тянут на такую метафору. Даже само словосочетание «совет блогеров при Госдуме» содержит в себе потенциал для создания альтернативной истории страниц на 200–300 – о каких-нибудь «приключениях государевых блогеров».
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