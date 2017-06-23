Вкус власти меняет восприятие себя и окружающих. Большинство сталкивались с этим на собственном опыте – например, замечали, как коллега, с которым мы когда-то были на равных, начинал вести себя по-другому после повышения. Почему поведение человека, которого, казалось, мы неплохо знали, меняется так заметно? Говорят, что власть развращает, но что в действительности происходит с теми, кто находится наверху иерархии? Скорее всего, перемена в их поведении – это неподвластный нам результат работы систем организма. Другими словами, начальники не обязательно хотят быть жесткими, резкими и раздражающе самоуверенными – просто их тело и мозг начинают функционировать по-другому.

Влияние власти на человека изучают давно и много. Чаще всего исследования проводятся в области психологии. Из них мы узнали, что даже временная власть может сделать из человека практически садиста. В знаменитом «тюремном эксперименте» в Стэнфордском университете психологи с помощью жребия разделили обычных студентов на «заключенных» и «надзирателей» и поместили их в подобие тюрьмы в университетском подвале. Все кончилось тем, что «надзиратели» начали физически и психологически издеваться над «заключенными», а среди последних были случаи вспышек ярости, тревожности, спутанности мыслей, эмоциональных срывов, неконтролируемого плача и даже психосоматической сыпи по всему телу. Из-за непредвиденных последствий эксперимент был остановлен через 6 дней, хотя задумывался двухнедельным.