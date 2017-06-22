АФК «Система» обратилась к «Роснефти» с предложением механизма внесудебного урегулирования спора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента «Системы» Михаила Шамолина.

«Мы обратились к “Роснефти” с предложением эффективного механизма внесудебного урегулирования спора», – сказал он.

Подробностей Шамолин не привел. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал, что компания пока не комментирует эту тему. Акции «Системы» после новостей о возможности досудебного урегулирования выросли сначала на 6%, затем на 9%.

Позднее глава «Роснефти» Игорь Сечин сказал, что предложение «Системы» нужно сначала проверить на легитимность. Пока комментировать информацию преждевременно, добавил он.

Ранее Сечин заявил, что судебное разбирательство с АФК «Система» улучшает инвестиционный климат в России, так как менеджмент компаний становится более ответственным. Он также привел в пример ситуацию с подложным ходатайством об отказе «Роснефти» от иска «Системе» и отметил, что работа его компании направлена на повышение прозрачности и защиту прав акционеров.

«Коммерсантъ» писал, что независимые члены совета директоров «Системы» попросили президента РФ Владимира Путина обратить внимание на «тревожную ситуацию» с иском «Роснефти». Как подчеркивали в «Системе», разбирательство негативно сказывается на «экономике и бизнес-климате» в России.

«Роснефть» и «Башнефть» подали иск к «Системе» 2 мая. Истцы требуют 170,6 млрд рублей, в такую сумму они оценили убытки «Башнефти» после реструктуризации 2014 года, которую, как они полагают, «Система» провела недобросовестно.

20 июня суд в Башкирии получил из Москвы документ за подписью якобы двух вице-президентов «Роснефти» об отказе от иска к «Системе». В «Роснефти» документ назвали подложным и потребовали расследовать инцидент. Информацию о ходатайстве удалили из карточки дела.