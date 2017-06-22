Следственный комитет назначил нового следователя для проверки по жалобе фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих на избиения в колонии. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

«Новый следователь нам сообщил, что постановление [об отказе в возбуждении уголовного дела] отменено, как “незаконное и необоснованное”. Постановление об этом мы еще не получили», – подтвердила «Интерфаксу» адвокат фонда Ирина Бирюкова.

СК отказался заводить дело по жалобе Непомнящих и еще двоих заключенных ярославской ИК-1 в начале июня.

Непомнящих заявил об избиениях в колонии в апреле. ЕСПЧ в том же месяце обязал Россию принять меры в связи с этим, в частности, допустить к осужденным независимых врачей. ФСИН позднее объявила, что независимая комиссия не обнаружила у Непомнящих травм.

Иван Непомнящих в 2015 году получил два с половиной года колонии по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года.