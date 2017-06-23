Uber, который на фоне скандалов покинул ее основатель Трэвис Каланик, ищет нового руководителя. По неофициальным данным, должность предложили операционному директору Facebook Шерил Сандберг. Среди других кандидатов называют также Мариссу Майер, бывшую главу Yahoo, и бывшего топ-менеджера Disney Тома Стэгса.

Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что Сандберг – кандидат номер один. «Шерил – это лидер, которого компании сейчас не хватает», – заявил он, ссылаясь на репутационный ущерб Uber, связанный с обвинениями в домогательствах и сексизме – тенденциями, которые действующее руководство во главе с Калаником, исправить не смогло.

По данным издания Axios, в списке потенциальных кандидатов, по крайней мере, восемь человек. Среди них, наряду с Шерил Сандберг, гендиректор General Electric Джефф Иммельт, топ-менеджер Google Никеш Арора и глава HP Enterprise Мег Уитман – одна из самых влиятельных предпринимательниц в США. Мы собрали истории главных кандидатов.