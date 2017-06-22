Лидеры стран ЕС договорились продлить санкции против России на полгода. Об этом в твиттере сообщил глава Евросовета Дональд Туск.
Как пояснил Туск, такое решение было принято из-за того, что Россия «в недостаточной степени» выполняет условия Минских соглашений. Срок действия санкций истекал 31 июля.
20 июня США расширили санкции в отношении России, введенные из-за ситуации на Украине. В обновленный список вошли частная военная компания «Вагнер», фирма миллиардера Евгения Пригожина Concord Catering («Комбинат питания “Конкорд”»), а также ИФД «Капитал», которому принадлежала доля в «Русской медиагруппе». Всего в перечень добавили 38 физических лиц и организаций.
В марте ЕС продлил на полгода ограничительные меры в отношении 150 граждан России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» сказал, что экономические ограничения – это «ненормальная ситуация», которая не приведет ни к чему хорошему.
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