Первый заместитель руководителя Администрации президента по внутренней политике Сергей Кириенко сообщил, что до выборов президента России-2018 не будут вноситься поправки в избирательное законодательство. Об этом пишет РБК.

«Мы считаем, что в преддверии выборов сентябрьских и мартовских не нужно никаких существенных изменений делать, мы не торопимся», – процитировал Кириенко источник РБК.

По словам чиновников, исключением станет закон об ужесточении ответственности за фальсификации итогов голосования. Этот документ могут изменить до выборов-2018.

Кириенко обсудил законодательство с членами партий («Единой России», ЛДПР, КПРФ, «справедливой России», «Яблока», «Родины» и «Гражданской платформы»), а также с представителями Совета Федерации и ЦИК.

Представители всех партий высказались за снятие муниципального фильтра на выборах губернаторов, за отмену досрочного голосования, а также за перенос единого деня голосования с сентября на октябрь, март или апрель.

На встрече подчеркнули необходимость «срочных реформ», так как «чем меньше люди верят в голосование, тем больше их выйдет на улицу».

Как подчеркнуло РБК, «общий тренд на встрече – нельзя постоянно менять избирательное законодательство».

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Ранее президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону о выборах президента. Теперь избирателей будут включать в списки для голосования по месту нахождения на основании заявления, открепительные удостоверения отменяются.

Само голосование состоится в день присоединения Крыма – 18 марта.