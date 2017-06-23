Главный редактор портала «Страна.ua» Игорь Гужва задержан в Киеве по делу о вымогательстве. Об этом в фейсбуке написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, Гужва требовал и получил $10 тысяч за «неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика». Луценко подчеркнул, что следствие располагает аудио- и видеодоказательствами.

https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/767187116813799

Сам Гужва заявил, что уголовное дело связано с «критической публикацией» о народном депутате из фракции Радикальной партии Дмитрии Линько. По мнению журналиста, дело сфальсифицировано.

Игорь Гужва ранее был владельцем медиахолдинга «Вести», В 2016 году он продал свою долю и запустил издание «Страна.ua».