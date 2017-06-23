Сотрудникам Внешэкономбанка (ВЭБ) по итогам 2016 года выплатят «рекордную» премию в размере 1,139 млрд рублей. Об этом «Коммерсанту» рассказал близкий в госкорпорации источник и собеседник в правительстве.

Эта сумма рассчитана на 2177 сотрудников ВЭБа, Как подчеркнуло издание, она не учитывает вознаграждение для главы госкорпорации Сергея Горькова. Размер его премии определят индивидуально, «исходя из общих принципов».

По информации газеты, эту сумму одобрил наблюдательный совет. Изначально ВЭБ планировал выплатить всем сотрудникам вознаграждения на 1,75 млрд рублей. Позднее сумму скорректировали. Источник отметил, что в том числе это произошло из-за вычета размера вознаграждения для Горькова. Он добавил, что «корректировка была нелинейной, то есть нельзя сказать, что разница в первоначальном варианте и утвержденном и есть вознаграждение Сергея Горькова, это не так».

Как подсчитал «Коммерсанъ», выплата за 2016 год превысит сумму премий, полученных в 2015 и 2014 годах, 637,7 млн рублей и 810,5 млн рублей соответственно). При этом в 2015 году в компании работали 1993 человек, в 2014 году – 1898.

Премия сотрудника состоит из двух частей – общекорпоративной и индивидуальной, а их соотношение варьируется в зависимости от должностного разряда.

В январе 50 бывших сотрудников ВЭБа пожаловались премьер-министру России Дмитрию Медведеву на «вопиющие и многократные нарушения трудового законодательства и кодекса корпоративной этики», которые допустил Горьков. Они подчеркивали, что их уволили незаконно и не выплатили премии.

Горьков, в свою очередь, сказал, что в ВЭБе идет формирование новой структуры и обновление коллектива, но «отдельные люди» используют эту ситуацию в качестве провокации. Глава госкорпорации подчеркнул, что при увольнении сотрудников не нарушалось трудовое законодательство.

В 2016 году ВЭБ создал резервный фонд на 510,4 млрд рублей, убыток по итогам года составил 111,9 млрд рублей