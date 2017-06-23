В Лас-Вегасе арестован торговый центр Craig Valley Plaza, принадлежащий бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ТЦ пять этажей, общая площадь торговых площадей составляет около семи тысяч квадратных метров. Как подчеркнуло издание, ранее этим помещением владела семья американского миллиардера иранского происхождения Сэма Назаряна. Теперь собственником числятся компании Marker Craig LLC и Marker LLC, принадлежащие родственнице Тельмана Исмаилова Наиле Садыховой.

Арест имущества произошел по иску Банка Москвы, который входит в группу ВТБ.

В 2015 году банк подал иск о банкротстве Исмаилова. Сообщалось, что банк выделил бизнесмену три кредита на общую сумму $230 млн структурам, связанным с основанной Исмаиловым группой АСТ. Заемщики не выплатили долг, Исмаилов же выступал по кредитам личным поручителем. Как подчеркнул «Коммерсантъ», с учетом штрафов и пени долг экс-владельца рынка перед банком на данный момент достигает 19 млрд рублей.

Заметка дополняется.