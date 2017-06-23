В Лас-Вегасе арестован торговый центр Craig Valley Plaza, принадлежащий бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ТЦ пять этажей, общая площадь торговых площадей составляет около семи тысяч квадратных метров. Как подчеркнуло издание, ранее этим помещением владела семья американского миллиардера иранского происхождения Сэма Назаряна. Теперь собственником числятся компании Marker Craig LLC и Marker LLC, принадлежащие родственнице Тельмана Исмаилова Наиле Садыховой.

О наличии у Исмаилова активов в США стало известно после раскрытия банками Кипра информации о движениях по счетам компании Vesto Trading Limited. Она зарегистрирована на имя Исмаилова на Сейшельских островах.

Компания вместе с самим Исмаиловым выступила поручителем по кредитам, которые БМ-Банка (ранее – Банка Москвы), входящий в группу ВТБ, выделил экс-главе рынка в 2012–2014 годах. Бизнесмен кредиты не погасил, поэтому банк обратился в суд.

Сообщалось, что банк выделил бизнесмену три кредита на общую сумму $230 млн структурам, связанным с основанной Исмаиловым группой АСТ. Как подчеркнул «Коммерсантъ», с учетом штрафов и пени долг экс-владельца рынка перед банком на данный момент достигает 19 млрд рублей.

В 2016 году суд начал процедуру банкротства бизнесмена. К кредитору перешли принадлежащие ранее Исмаилову и связанному с ним структурам ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и торговый центр АСТ.