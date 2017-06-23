Катар упростил правила получения виз для россиян. Об этом сказано в официальном заявлении МВД Катара, с которым ознакомились «Ведомости».

Теперь виза гражданам России будет выдаваться по прилете в страну. Для ее получения потребуется бронь гостиницы, как минимум $1500 на счету и обратный билет. Кроме того, срок действия паспорта после прибытия в Катар должен заканчиваться минимум через полгода.

Россиянам будут выдавать визу на месяц, ее стоимость – 100 катарских риалов (приблизительно $27).

По данным Росстата, которые приводит ТАСС, в 2016 году Катар посетили 66 тысяч россиян. Ранее для получения визы требовалось приглашение и одобрение визита со стороны МВД Катара.

О планах упростить в 2017 году визовый режим для россиян в феврале рассказал посол России в Катаре Нурмахмад Холов. По его словам, после ослабления визового режима российским туристам откроется новое направление, «где они смогут почувствовать всю прелесть Ближнего Востока и его богатую историю».