Центральный окружной суд Сеула приговорил подругу бывшего президента Южной Кореи к трем годам тюрьмы. Об этом сообщает Reuters.

Изначально прокуратура запросила для Чхве Сун Силь семь лет лишения свободы по обвинению в незаконном получении привилегий. Как пояснило агентство, она использовала свое влияние на экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, чтобы помочь своей дочери поступить в университет.

Это решение суда для Чхве Сун Силь стало первым в рамках расследования коррупционного скандала в Южной Корее. Подруга бывшего президента фигурирует в 13 делах.

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В апреле 2016 года экс-президенту Южной Кореи выдвинули формальные обвинения. Пак Кын Хе обвинили в сговоре с главой Lotte Group Син Дон Бином, которому она обещала покровительство за $6 млн.Кроме того, ей предъявили обвинение в злоупотреблении властью, незаконном давлении на крупные компании и разглашении государственной тайны.

Ранее Конституционный суд поддержал импичмент Пак Кын Хе. Тогда она лишилась своей президентской неприкосновенности, а суд получил возможность привлечь ее к ответственности.

В октябре 2016 года стало известно, что подруга экс-президента Чхве Сун Силь, не занимая никаких государственных постов, принимает за бывшего президента решения по управлению страной. Пак Кын Хе также заподозрили в оказании давления на крупные южнокорейские корпорации, чтобы заставить их делать многомиллионные пожертвования