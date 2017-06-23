Tesla рассматривает возможность создать собственный музыкальный сервис, пишет ReCode со ссылкой на источники в музыкальной индустрии.

Собеседники издания сообщили, что компания Илона Маска провела переговоры с крупными музыкальными лейблами.

Как добавляет Bloomberg, Tesla уже сотрудничает с сервисом Spotify, программы которого устанавливаются на автомобили компании, продающиеся за пределами США.

В Tesla отметили, что считают важным предоставить своим клиентам возможность слушать музыку, независимо от того, какой источник они для этого выберут. О переговорах с лейблами в компании напрямую не сказали, уточняет Bloomberg.