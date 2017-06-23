Глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к владельцу Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о мессенджере. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомству нужны сведения о Telegram, чтобы внести его в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
«Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram, – говорится в обращении Жарова к Дурову и команде мессенджера. – Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает».
Ранее РКН неоднократно предупреждал, что в случае отказа предоставить их, мессенджер будет заблокирован в России.
Заметка дополняется.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru