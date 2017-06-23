Глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к владельцу Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о мессенджере. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.

Ведомству нужны сведения о Telegram, чтобы внести его в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

«Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram, – говорится в обращении Жарова к Дурову и команде мессенджера. – Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает».

Как сказал RNS cоветник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко, комментируя обращение Жарова, все участники интернет-индустрии «должны быть равны перед законом»:

«Моя карьера советника, насколько я помню, началась с того, что на вопрос о Telegram я ответил, что рано или поздно Павлу Дурову придется исполнять законы стран на территории которых работает. И да, все игроки рынка должны быть равны в отношении исполнения законов».

Ранее РКН неоднократно предупреждал, что в случае отказа предоставить их, мессенджер будет заблокирован в России. Жаров в июне заявлял о намерении лично потребовать от Дурова сведения о Telegram.

В России с 2017 года организаторы распространения информации в интернете должны хранить переписку пользователей в течение полугода. Кроме того, они обязаны предоставлять по требованию властей содержание переписки и возможность ее расшифровки.

Администрация Telegram заявляла, что российские власти не получат «ни бита» информации. По словам представителей мессенджера, ключи шифрования разделены на несколько частей и хранятся в дата-центрах, которые расположены в разных юрисдикциях.