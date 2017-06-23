Подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) получил 99,99% в капитале банка «Пересвет».

Об этом со ссылкой на материалы «Пересвета» сообщает ТАСС. Как уточняет агентство, ВБРР стал владельцем «Пересвета» по итогам дополнительной эмиссии обыкновенных акций.

Ранее основным владельцем «Пересвета» была РПЦ, ей принадлежало 49% акций. Затем доля церкви снизилась до 27,5% плюс 9,9% через ООО «Содействие».

В октябре 2016 года у банка возникли проблемы, в феврале ЦБ прекратил деятельность «Пересвета», санатором для банка выбрали ВБРР.