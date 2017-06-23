Замглавы управления СК по Москве Денис Никандров и глава Управления собственной безопасности СК Михаил Максименко потребовали у «вора в законе» Захария Калашова (Шакро молодого) €5 млн за освобождение его сообщника Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники.

Как рассказал собеседник издания, силовики зафиксировали переговоры Никандрова, Максименко и еще одного сотрудника СК, в которых они требовали «пятерку», «пять лямов». Никакой двусмысленности тут быть не могло, заверил источник «Росбалта», речь шла именно о €5 млн. Не уточняется, кто был третьим сотрудником СК, требовавшим взятку.

В момент задержания сотрудники СК получали €500 тысяч. Это та часть, которую согласился выплатить Шакро, а остальную сумму должны были передать крупные бизнесмены, связанные с ним.

Отмечается, что бизнесмены «не смогли» отказать Шакро. Следователи по делу установили личность одного из этих предпринимателей, но тот живет за границей и не отвечает на повестки. «Сейчас решается вопрос о его возможном объявлении в розыск», – сообщил собеседник издания.

Никандрова, Максименко, и его заместителя Александра Ламонова арестовали летом 2016 года. По данным ФСБ, офицеры получили взятку от «криминального сообщества».