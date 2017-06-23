Примерно две трети детей российских миллионеров получают высшее образование или его часть за рубежом. Об этом свидетельствуют данные исследования Центра управления благосостоянием и филантропии «Сколково», подготовленного совместно с Julius Baer Group, пишет RNS.

Около 25% опрошенных миллионеров допускают отъезд из России, 50% планируют и дальше жить в стране. При этом продолжить управление бизнесом намерены 33% опрошенных, продать его планирует 16%, а 6% – передать членам семьи.

Отмечается, что приоритет миллионеров – не наращивание капитала, а его сохранность и безопасность.

Ранее Reuters узнало, что российские бизнесмены отказываются от статуса налогового резидента из-за закона о деофшоризации. По данным собеседника агентства, страну покинули около трети бизнесменов, входящих в топ-500 богатейших россиян.

Заметка дополняется.