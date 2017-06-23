Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о блокировке копий пиратских сайтов. Трансляция заседания шла на сайте парламента.

Законопроект вводит понятие «копия» заблокированного сайта, она представляет собой сайт, «сходный до смешения» с заблокированным ресурсом. Инициировать блокировку копий смогут не только государственные органы, но и правообладатели.

Поисковые системы, согласно инициативе, будут обязаны удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты.

Минкультуры предлагало также ввести процедуру досудебной блокировки сайтов по заявлению правообладателя. Процесс блокировки, таким образом, планировалось сократить до двух дней. Депутаты отвергли это предложение министерства.

«Антипиратский закон» приняли в 2013 году. Согласно нему, сайты, незаконно распространяющие контент, на который распространяется авторское право, должны удалять такие материалы по решению суда. С 2015 года в силу вступили поправки о пожизненной блокировке сайтов после повторного нарушения законодательства.