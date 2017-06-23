Госдума в первом чтении единогласно одобрила проект закона о запрете средств обхода интернет-блокировок. За проголосовали 363 депутата, трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

В законопроекте речь идет, в том числе об анонимайзерах и сервисах VPN. В случае, если такие сервисы и ресурсы откажутся блокировать доступ к запрещенной в России информации, их самих ждет блокировка.

Если провайдеры откажутся ограничить доступ к анонимайзерам, их предлагается штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей.

Один из соавторов законопроекта, единоросс Максим Кудрявцев, выступая с докладом, сказал, что инициатива не предполагает «никаких дополнительных запретов, поскольку эти ресурсы уже и так запрещены».

Документ внесли в Госдуму 8 июня. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал законопроект «безумием», по его словам, эта инициатива «идет вразрез со здравым смыслом».

В апреле «Ведомости» писали, что Роскомнадзор работает над аналогичным законопроектом. В конце 2016 года ведомство начало массовую блокировку анонимайзеров.